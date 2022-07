Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters.

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta stabilita de 2%, a declarat presedinta BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe.

- Banca Centrala Europeana a majorat joi ratele dobanzilor, pentru prima data in ultimii 11 ani, indicand ca ar putea urma noi cresteri in 2022, si a anuntat un nou program de achizitionare de bonduri, pentru a tine sub control costurile de imprumut ale celor mai indatorate state din zona euro, transmite…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va merge "oricat de departe e nevoie" pentru a lupta impotriva unei inflatii "excesiv de ridicate" si care ar urma sa ramana la acest nivel "pentru o anumita perioada" in zona euro, a declarat marti presedintele BCE,

- Sase din cele sapte tari care nu folosesc euro, inclusiv Romania, care sta cel mai rau, nu sunt inca pregatite sa adopte moneda europeana, a declarat miercuri Comisia Europeana intr-un raport citat de Reuters, potrivit romaniatv.net Elementele-cheie ale evaluarii celorlalte tari in functie de criteriile…