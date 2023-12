Stiri pe aceeasi tema

- Zona euro nu va scapa de prima recesiune de la pandemie, economia inregistrand al doilea trimestru consecutiv de declin in perioada octombrie-decembrie 2023, arata rezultatele unui sondaj in randul analistilor realizat de Bloomberg. Scaderea de 0,1% previzionata acum pentru trimestrul patru din 2023…

- Inflatia in zona euro va continua sa scada in lunile urmatoare, chiar daca intr-un ritm mai lent, a declarat presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), Joachim Nagel, intr-un interviu publicat duminica de cotidianul cipriot Kathimerini, preluat de Reuters. In luna noiembrie, rata anuala…

- Banca Centrala Europeana nu poate declara deocamdata victoria impotriva inflatiei si va trebui sa ramana atenta pana cand inflatia va reveni inapoi la tinta de 2%, a declarat marti presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Bloomberg.Chiar daca socurile din partea energiei si blocajelor de pe…

- O reducere a ratei dobanzii de catre Banca Centrala Europeana nu se va intampla in viitorul apropiat, a afirmat vineri presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), Joachim Nagel, transmite Bloomberg.

- Seful Bundesbank: O reducere a ratei dobanzii nu se va intampla in viitorul apropiatO reducere a ratei dobanzii de catre Banca Centrala Europeana nu se va intampla in viitorul apropiat, a afirmat vineri presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), Joachim Nagel, transmite Bloomberg, conform…

- Banca Centrala Europeana urmeaza sa mentina ratele dobanzilor la un nivel constant pentru prima data in mai bine de un an, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Dupa 10 majorari succesive, factorii de decizie vor lasa joi rata dobanzii la depozite la 4%, potrivit tuturor celor 59 de analisti…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a reafirmat ca ratele dobanzilor in zona euro vor ramane la un nivel ridicat pana cand rata inflatiei va... The post Banca Centrala Europeana menține ratele ridicate ale dobanzilor pana cand rata inflației va scadea la 2% appeared first on Special…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis pe 14 septembrie o noua majorare a dobanzii de referinta, cea de a zecea creștere consecutiva, care a urcat costul creditului la cel mai ridicat nivel din istoria institutiei. BCE susține ca a ajuns la sfarsitul ciclului sau de inasprire a politicii monetare.…