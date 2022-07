Stiri pe aceeasi tema

- Cresc costurile pentru creditele in euro. Rate mai mari la imprumuturile cu dobanda variabila. BCE a majorat dobanda de referinta BCE a luat prima masura pentru reducerea inflației care ii va afecta și pe cei care au credite in euro. Costurile imprumuturilor cu dobanda variabila pentru creditele in…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, continua sa creasca si ajunge vineri la 6,79% pe an, de la 6,76% pe an cat era joi, arata datele Bancii Nationale, conform Agerpres. Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR la…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 6,10% pe an, de la 6,07% pe an, luni, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 7 decembrie 2012, respectiv 6,12%, conform BNR. Fisrt Bank a majorat dobanzile…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 6,01% pe an, de la 5,99% pe an, joi, un nivel mai ridicat, 6,03% pe an, fiind inregistrat in data de 4 ianuarie 2013, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 5,79% pe an, de la 5,71% pe an in sedinta precedenta, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, informeaza Agerpres . Indicele ROBOR la 3 luni aproape s-a dublat fața…

- Cresc semnificativ ratele la creditele in lei cu dobanda variabila. Indicele Robor la trei luni a depasit pentru prima oara in ultimii noua ani pragul de 5%. Tot peste cinci procente este si Robor la sase luni, cel in functie de care sunt stabilite, de exemplu, dobanzile la imprumuturile imobiliare…

- Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la valoarea de 5,01% pe an, conform datelor publicate luni, 2 mai, de Banca Nationala a Romaniei. Vineri, 29 aprilie, indicele in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila era de 4,95%.Un nivel mai mare al indicelui ROBOR s-a inregistrat…