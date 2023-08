Banca centrală din Argentina a devalorizat peso şi a majorat dobânda cheie, după victoria în alegerile primare a libertarianului Javier Milei Masurile sunt o incercare a guvernului de a calma pietele in urma victoriei surprinzatoare a congresmanului argentinian, care i-a conferit cea mai mare cota de voturi la alegerile primare prezidentiale din tara, de aproximativ 30%, depasind cu mult previziunile. Pietele pariau pe rezultate favorabile pentru candidatii moderati. Alegerile prezidentiale din Argentina vor avea loc in octombrie. Actiunile si obligatiunile suverane in dolari din Argentina au scazut luni. Banca centrala a declarat luni ca peso-ul va fi mentinut la cursul de 350 de unitati pentru un dolar pana la votul din octombrie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

