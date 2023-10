Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților din SUA a votat joi seara in favoarea alocarii a 300 de milioane de dolari pentru sprijinirea Ucrainei. Aceste fonduri au fost excluse din proiectul de buget de aparare al SUA și s-a votat pentru adoptarea lor separat. In plus, Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de…

- De la inceputul invaziei pe scara larga, partenerii internaționali au oferit deja Ucrainei ajutor militar in valoare de aproximativ 100 de miliarde de dolari, din care aproape 60 de miliarde de dolari au venit doar din SUA, spune Ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, intr-un interviu pentru Ukrinform,…

- Autoritațile suedeze au aprobat al 13-lea pachet de asistența financiara pentru Ucraina, in valoare de 3,4 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 315 milioane de dolari), informeaza site-ul guvernului, citat de BBC . Pachetul include muniție și piese de schimb pentru echipamentele deja transferate…

- Rubla a pierdut aproape un sfert din valoarea sa fata de dolar de cand Putin a trimis trupe in Ucraina, in februarie 2022. Luni un dolar american valora 101,04 ruble, fiind cel mai slab curs al rublei din ultimele aproape 17 luni. Consilierul economic al lui Putin, Maksim Oreskin, a declarat intr-un…

- Presedintele american Joe Biden a cerut joi Congresului sa voteze o asistenta suplimentara de 13 miliarde de dolari pentru cheltuielile militare legate de Ucraina, potrivit unei informari din partea directoarei Oficiului pentru Buget al Casei Albe, Shalanda Young, informeaza AFP.

- Autoritatile ruse si-au dublat tinta referitoare la cheltuielile militare in anul 2023, pana la peste 100 de miliarde de dolari, echivalentul unei treimi din totalul cheltuielilor publice, potrivit unui document consultat de Reuters care scoate la lumina majorarea costurilor cu razboiul din Ucraina…

- Companiile straine care au ramas in Rusia dupa invazia neprovocata in Ucraina au facut un profit de 214 miliarde de dolari in 2022 și au platit statului rus taxe in valoare de 3,5 miliarde de dolari.