Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala a Rusiei va avea nevoie de doua pana la trei luni pentru a se asigura ca inflatia este in scadere constanta inainte de a lua orice decizie privind reducerea ratei dobanzii, a declarat duminica guvernatorul institutiei, Elvira Nabiullina, pentru RBC, transmite Reuters.Banca centrala…

- ​Banca Centrala Europeana (BCE) a decis joi mentinerea nemodificata a dobanzilor de referința, pentru a doua oara consecutiv, si a redus estimarile privind inflatia, transmit agențiile DPA si Reuters, citate de Agerpres.

- Mugur Isarescu a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa, la ce sa ne asteptam anul viitor in ceea ce priveste dobanda de referinta. “Cu dobanda cheie cred ca deocamdata nici nu putem sa discutam despre o reducere daca dumneavoastra sugerati ca trebuie sa reducem. Ma intrebati dar pe undeva…

- "Sa fie foarte clar ca nu discutam (despre reducerea dobanzii de politica monetara - n.r.) pana cand nu vedem ca inflatia se duce bine in jos. Ce facem? Ne apucam sa cream anticipatie ca relaxam. Cea mai proasta combinatie este sa te duci cu rata de politica monetar in jos, sa constati ca inflatia de…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna octombrie, cand a atins cel mai scazut nivel din ultimii doi ani. Insa in paralel si economia zonei euro s a contractat in trimestrul al treilea, dupa o usoara revenire in trimestrul anterior, informeaza AFP, citata…

- Masura a fost conforma cu asteptarile economistilor chestionati de Reuters. Banca centrala a declarat ca cresterile preturilor au fost mai puternice decat se astepta in trimestrul al treilea, iar inasprirea politicii monetare este necesara pentru a ancora asteptarile inflationiste si pentru ”a controla…

- Dinamica comerțului Rusiei cu toate țarile CSI, cu excepția Moldovei, este pozitiva in acest an, a declarat pentru TASS șeful interimar al Serviciului Federal Vamal (FCS) al Rusiei, Ruslan Davydov.

- Rusia a fost vizata duminica, 1 octombrie, de un nou val de drone și bombardamente ucrainene, care au ranit trei persoane și au forțat un aeroport sa devieze zborurile, au declarat oficialii ruși, conform agenției France Presse, preluata de The Moscow Times.Dupa ce Ucraina și-a lansat contraofensiva…