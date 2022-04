Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a declarat reporterilor, in cadrul unei conferinte, ca cel mai mare factor unic care a determinat revizuirea in sens negativ a prognozei de crestere a fost o contractie economica estimata de 4,1% in Europa si Asia Centrala, potrivit Reuters. Alti factori…

- A doua parte a anului 2022 ii va obliga pe liderii companiilor sa adopte un plan de austeritate, in contextul creșterii accelerate a prețurilor la energie sau la carburanți, dar și pe fondul conflictului actual din Ucraina. Astfel, in unele industrii ar putea sa se renunțe la bugetele de marketing sau…

- Fondul Monetar International (FMI) avertizeaza ca invadarea Ucrainei de catre Rusia va afecta intreaga economie mondiala, prin incetinirea cresterii economice si majorarea inflatiei, dar in același timp ar putea reconfigura in mod fundamental ordinea economica mondiala pe termen mai lung. Razboiul majoreaza…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Volkswagen, cel mai mare producator de automobile din Europa, a declarat vineri ca invadarea Ucrainei de catre Rusia i-ar putea afecta afacerile in acest an, dar pentru 2021 a raportat o dublare a profitului operational, transmite Reuters.

- De asemenea, Biden a anunțat impiedicarea posibilitații ca Moscova sa contracteze imprumuturi de la FMI și Banca Mondiala.„Vom acționa pentru a retrage Rusiei clauza națiunii celei mai favorazite. Va fi mai greu sa faca afaceri cu SUA. Vom face impreuna cu alte țari. Fiecare țara va lua masuri de sancționare…

- Occidentul a aplicat sancțiuni grele Federației Ruse pentru invazia din Ucraina. Unele chiar fara precedent - cum ar fi ”nucleara”, adica excluderea celor mai multe banci comerciale rusești din sistemul SWIFT și interzicerea tranzacțiilor cu Banca Centrala a Rusiei. Companiile internaționale pleaca…

- Sancțiunile impuse Rusiei de UE și SUA aduc penalizarea agențiilor de rating. S&P ii scade ratingul la CCC-, nefiind recomandate investițiile.Exista riscul ca Rusia sa nu-și achite obligațiile financiare.Deja pe 3 martie Banca Centrala a Rusiei a refuzat sa plateasca dobanda pentru o serie de titluri…