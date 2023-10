Stiri pe aceeasi tema

- Banca Rusiei a dat vina pe capacitatea limitata a economiei sfașiate de razboi de a raspunde la o creștere a cererii de consum pentru creșterea inflației la 6,6% in octombrie, de la 6% in luna precedenta, potrivit The Guardian.Chiar și cu creșterea costurilor de imprumut, este de așteptat ca inflația…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin va avea luni, 4 septembrie, o intrevedere cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in statiunea rusa Soci de la Marea Neagra, a anuntat vineri, 1 septembrie, Kremlinul, transmite Agerpres. Astfel, potrivit unor surse turce citate de aceasta agentie de presa, cei…

- Banca centrala a Rusiei a majorat marti rata dobanzii cheie cu 350 de puncte de baza, pana la 12%, o masura de urgenta pentru a incerca sa opreasca slabirea rublei fata de dolar, dupa un apel public al Kremlinului la o politica monetara mai stricta, relateaza Reuters. Sedinta extraordinara privind dobanda…

- Sedinta extraordinara privind dobanda a avut loc dupa ce luni rubla s-a prabusit, ajungand sa valoreze mai putin de un cent dintr-un dolar, trasa in jos de impactul sanctiunilor occidentale asupra balantei comerciale a Rusiei si d cresterea cheltuielilor militare. Consilierul economic al presedintelui…

- Consilierul pe probleme economice al președintelui rus Vladimir Putin a criticat luni Banca Centrala de la Moscova și politica sa monetara dupa ce rubla și-a continuat deprecierea fața de dolar, trecand de pragul psihologic de 100 de ruble pentru un dolar, relateaza Reuters și Hotnews . Rubla, care…

- Rubla a pierdut aproape un sfert din valoarea sa fata de dolar de cand Putin a trimis trupe in Ucraina, in februarie 2022. Luni un dolar american valora 101,04 ruble, fiind cel mai slab curs al rublei din ultimele aproape 17 luni. Consilierul economic al lui Putin, Maksim Oreskin, a declarat intr-un…

- Rubla ruseasca s-a depreciat luni, trecand de pragul de 100 de ruble pentru un dolar pentru prima data in ultimele 17 luni, pe fondul cererii solide de valuta si diminuarii balantei comerciale a Rusiei, transmite Reuters. In jurul orei 7:24 GMT, rubla s-a depreciat cu 1,4% in raport cu dolarul pana…