- Oficialii administratiei americane au declarat vineri ca vor depune eforturi pentru a se asigura ca accesul la 3,5 miliarde de dolari din active ar fi in beneficiul poporului afgan, pe fondul solicitarilor ca banii sa fie folositi pentru a aborda o criza economica care se adanceste de cand talibanii…

- Activele detinute de fondurile suverane de investitii si fondurile publice de pensii din intreaga lume au atins anul trecut un nivel record de 31.900 de miliarde de dolari, gratie cresterii actiunilor americane si pretului petrolului, iar investitiile facute de aceste fonduri au atins cel mai ridicat…

- La cateva minute inainte ca presedintele turc Tayyip Erdogan sa denunte inca o data nivelul ridicat al dobanzilor, banca centrala a Turciei a anuntat ca vinde dolari pentru a sustine lira, potrivit unei analize Reuters preluat de news.ro Banca avea in noiembrie rezerve nete in valoare de 25…

- Planurile Rusiei de reducere a emisiilor de carbon necesita investitii anuale de 1.000 de miliarde -4.000 de miliarde de ruble pe an (13,4-53,6 miliarde de dolari), a anuntat joi banca centrala rusa, transmite Reuters, potrivit news.ro. Schimbarile climatice reprezinta o problema serioasa…

- Gigantul farmaceutic Pfizer a anuntat astazi ca a semnat un acord cu guvernul Statelor Unite ale Americii, in valoare de 5,29 miliarde de dolari, privind livrarea pastilei impotriva COVID-19 incepand din acest an, relateaza Reuters.