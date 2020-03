Stiri pe aceeasi tema

- Preoții Arhiepiscopiei Clujului vor trage clopotele in fiecare zi la ora 12 și se vor ruga. Credincioșii sunt indemnați sa spuna rugaciunile și din cartea „Rugaciune la necazuri și suparari”, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Clujului semnat de mitropolitul Andrei Andreicuț…

- MARTURII DIN INFERN ATENTIONARE… Coronavirusul care se extinde cu repeziciune in Italia ii pune pe medici in fata unor alegeri dramatice, pe cine sa salveze. Tara nu a fost pregatita de o astfel de epidemie, iar spitalele nu au suficiente echipamente care ar putea salva mai multe vieti. Angelica Coroiu,…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Wizz Air, autoritațile din Romania au pus in aplicare masuri menite sa limiteze epidemia de coronavirus. Aceste masuri vor ramane in vigoare pana la o noua not...

- Covid-19 nu e un indice bursier, dar evolutia lui in timp real pare sa influenteze deciziile investitorilor din ultimele zile mai mult decat cotatiile actiunilor de pe Wall Street. Iar comportamentul acestora a fost unul previzibil: au renuntat rapid la stocurile de actiuni si s-au reorientat…

- Copreședintele PSL, Ilan Laufer, este de parere ca este nevoie urgent de o ințelegere intre Presedintele Iohannis si partidele parlamentare pentru desemnarea unui guvern capabil sa gestioneze situația greata de coronavirus, care „lovește serios economia globala și poate generea condițiile pentru…

- Bolivienii sunt asteptati la urne la 3 mai pentru noi alegeri prezidentiale si parlamentare, a anuntat vineri Comisia Electorala, conform media locale, citate de DPA. Al doilea tur al scrutinului prezidential a fost programat pentru a doua jumatate a lunii iunie. Fostul presedinte Evo Morales si-a revendicat…

- Guvernatorul Bancii Nationale (BNM), Octavian Armasu, a explicat care este situatia cu privire la rezervele valutare ale Republicii Moldova, in contextul in care Igor Dodon a solicitat institutiilor responsabile o analiza cu referire la situatia rezervelor valutare si potentialul acestora, in eventualitatea…

- Andrew Bailey, in varsta de 60 de ani, in prezent directorul executiv al Financial Conduct Authority (FCA), este urmatorul guvernator al Bancii Angliei, informeaza BBC, potrivit Mediafax.El va deveni cel de-al 121-lea guvernator al Bancii Angliei și va prelua funcția de la Mark Carney, care…