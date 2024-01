Stiri pe aceeasi tema

- Bancurile ne aduc intotdeauna zambetul pe buze, indiferent de starea in care ne aflam. Glumele de mai jos te vor amuza, așa ca nu le ține doar pentru tine și spune-le celor dragi. Vei rade in hohote datorita situațiilor in care personajul Bula este pus.

- Bancurile sunt extrem de benefice și ne ajuta sa ne simțim mai bine. Ele pot oferi o perspectiva amuzanta asupra vieții și a situațiilor cotidiene. Aceasta poate ajuta la minimizarea problemelor și la abordarea lor cu zambete.

- Miliardarul Daniel Dines, cel mai bogat roman, și-a gasit fericirea pe plan sentimental in brațele Iulianei Doroftei, caștigatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!”. Iuliana Doroftei are o poveste de viața care poate concura oricand cu cea a celebrei Cenușareasa. In timp ce, Dines a divorțat de partenera…

- Regele dac Koson, singurul conducator al dacilor al carui nume este amintit pe monedele antice de aur, a lasat in urma lui tezaure uriașe de galbeni, descoperite in ținutul cetaților dacice din Hunedoara.

- Astazi acesta are un apartament luxos cu doua dormitoare și este proprietarul a doua spații comerciale pe care le inchiriaza pentru aproape 400 de dolari pe luna. Avand in vedere salariile obișnuite din India, care uneori nu depașesc 2 dolari pe zi, putem spune ca cerșetorul a depașit de mult clasa…

- Astazi acesta are un apartament luxos cu doua dormitoare și este proprietarul a doua spații comerciale pe care le inchiriaza pentru aproape 400 de dolari pe luna. Avand in vedere salariile obișnuite din India, care uneori nu depașesc 2 dolari pe zi, putem spune ca cerșetorul a depașit de mult clasa…

- Este marți, iar saptamana abia a inceput! In cazul in care nu ți-ai inceput ziua cu o stare de spirit nu tocmai buna, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța te vor face sa te simți mai bine și iți vor aduce zambetul pe buze. Iata care sunt cele mai bune glume!

- Cauza a fost solutionata in prima instanta de Tribunalul Constanta, care a luat fata de inculpat masura educativa privativa de libertate a internarii intr un centru educativ pe o perioada de 1 an pentru savarsirii infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic de droguri de…