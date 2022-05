Stiri pe aceeasi tema

- Este luni și știm cu toții ca orele la locul de munca par a fi ani, de fapt! Ei bine, zambetul est departe de fața a zeci de oameni, insa tocmai de accea, noi am pregatit cele mai amuzante bancuri din toate timpurile. Fie ca ești in transportul in comun, fie ca ești in pauza de masa, trebuie sa te delectezi…

- Suntem abia la jumatatea saptamanii, așa ca trebuie sa ne incarcam cu rabdare și un vibe pozitiv pentru a putea sa facem fața numeroaselor zile in care trebuie sa muncim și sa ne trezim de dimineața. Ei bine, noi am venit cu rezolvarea! Mai jos am pregatit cele mai haioase bancuri din toate timpurile,…

- Daca ai avut o zi plina de stres și aglomerata la locul de munca, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța iți vor schimba starea de spirit și te vor face sa te simți mai bine. Iata care sunt glumele care te vor insenina!

- Este duminica și ce te poate face sa uiți de griji și de probleme daca nu un banc? Relaxeaza-te alaturi de cei dragi și citește cateva glume care te vor face sa razi cu lacrimi. Iata cele mai tari bacuri din toate timpurile și razi pe cinste!

- Este sambata și ce poate merge mai bine in aceasta zi de weekend decat o porție zdravana de ras alaturi de cei dragi?! Ei bine, noi ne-am gandit deja la acest lucru, așa ca ți-am pregatit cele mai amuzante bancuri din toate timpurile care cu siguranța o sa va starneasca amuzamentul!

- Daca vrei sa-ți incepi prima zi de primavara cu o stare de bine, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri, care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze. Iata care sunt cele mai bune glume!

- Ai avut o zi grea, iar acum vrei sa te simți bine? Relaxeaza-te și uita complet de probleme cu cele mai tari bancuri, care te vor face sa razi cu lacrimi. Iata cateva glume care te vor ajuta și iți vor face seara mai frumoasa!

- Nu ai avut o zi tocmai buna și vrei sa-ți recapeți zambetul? Ei bine, noi ți-am pregatit cele mai amuzante bancuri care cu siguranța te vor face sa te simți mai bine și o sa-ți aduca zambetul pe buze. Iata care sunt cele mai amuzante glume!