Stiri pe aceeasi tema

- Zlatan Ibrahimovic s-a despartit cu ochii in lacrimi de AC Milan. Atacantul in varsta de 41 de ani a fost pentru ultima data pe San Siro, din postura de jucator al rossonerilor. Din pacate pentru el, nu a putut evolua in meciul AC Milan – Verona, scor 3-1, din ultima etapa a sezonului din Serie […]…

- Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta, sustine ca nu profesorii pun in pericol desfasurarea examenelor nationale, ci Guvernul, care prin atitudinea sa, a dus la radicalizarea protestului. El subliniaza ca Guvernul ar fi trebuit din prima sa…

- Este Ziua Internaționala a Copilului și probabil iți dorești și tu sa-ți incepi ziua bine, așa ca noi ți-am pregatit mai multe bancuri care te vor face sa razi cu lacrimi. Este sigur ca aceste glume iți vor face ziua mai buna și ar trebui sa le impartașești și cu cei dragi ție. Iata ce bancuri ți-am…

- Intrebat, miercuri, dupa negocierile cu sindicalistii din Educatie, cand si daca va avea loc mult-discutata rotativa guvernamentala, Ciolacu a raspuns: ”Categoric, da. Cat mai repede".Liderul PSD a reiterat, in context, ca "in acest moment avem un protocol care va fi respectat"."Nu avem alta decizie…

- Rory Eliza a postat un film in care apare plangand in timp ce vorbește despre o experiența traita in timpul vacanței petrecute in Thailanda. Tanara este urmarita de 6,9 milioane de oameni pe platforma de socializare.

- Au fost momente sfașietoare in Serbia. Fetița antrenorului echipei e handbal CSM Zalau și paznicul școlii unde baiatul de 13 ani a tras 57 de focuri de arma, au fost inmormantați, la Belgrad.

- Durere fara margini intr-o familie din Maracineni. Laura Lacatuș s-a stins din viața la varsta de doar 26 de ani, rapusa de o boala necruțatoare (despre cazul umanitar al Laurei, Jurnalul de Buzau a scris AICI , AICI și AICI ). Și comunitatea din Maracineni este in stare de șoc, mai ales ca mulți sarisera…

- In prima ediția a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am cunoscut-o pe Maria Barbu, o tanara care i-a uimit pe toți cu dezvaluirile sale emoționante. Tanara a adus lacrimi in ochii Ginei Pistol.