- Un simț sanatos al umorului bun te poate ajuta sa faci fața momentelor grele. E inceput de saptamana și mulți romani s-au intors astazi la locul de munca, inca de la primele ore ale dimineții. Nu pune presiune pe tine și ia-ți un moment doar pentru tine, amuzandu-te cu aceste bancuri. Cand razi, eliberezi…

- Un simț sanatos al umorului te poate ajuta sa faci fața momentelor grele. E sfarșit de weekend și mulți romani se intorc maine la locul de munca, inca de la primele ore ale dimineții. Nu pune presiune pe tine și ia-ți un moment doar pentru tine, amuzandu-te cu aceste bancuri. Cand razi, eliberezi tensiunea…

- ​Indiferent de locul pe care il ocupa in clasamentul ATP, Nick Kyrgios ramane una dintre principalele atracții de la Wimbledon. Australianul, care debuteaza marți la Grand Slamul londonez (duel cu britanicul Paul Jubb), a afirmat din nou ca este unul dintre cei mai buni jucatori pe iarba.

- Cateva clipe de relaxare sunt binevenite oricand, așa ca noi va propunem un banc care va va aduce zambetul pe buze. "Domnule doctor, in legatura cu soțul meu, ii plac ciorapii de dama...". Continuarea va va amuza teribil.

- (P) Pantalonii scurți sunt una dintre cele mai complexe piese de imbracaminte din garderoba sau, cel puțin, una dintre cele care ridica cele mai multe indoieli. De multe ori, ne este greu sa le facem fața, pe de o parte din cauza lungimii lor, pe de alta parte din cauza aerului prea casual pe care il…

- Internetul este unul dintre cele mai importante instrumente de care ne folosim atat pentru a fi la curent cu tot ceea ce se intampla in jurul nostru, cat și pentru a ne putea desfașura activitatea zilnica. Pentru a putea naviga in condiții optime ai nevoie in primul rand de o conexiune stabila la internet,…

- Cum sa iți inchei mai frumos weekendul daca nu amuzandu-te pe cinste?! Bancurile pot fi soluția ideala atunci cand te simți copleșit de greutațile pe care le ai in viața cotidiana. Ieși din starile anxioase sau deprimante cu o selecție de glume care te vor face sa izbucnești in ras, fara indoiala!

- Indiferent de rezultat - pentru ca intr-un referendum de acest tip nu poate fi niciodata exclus elementul surpriza - pare a fi confirmata, din nou, prognoza potrivit careia cooperarea in materie de securitate a Occidentului se va adanci. Astazi, danezii urmeaza sa se pronunte, prin referendum, asupra…