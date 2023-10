Banc de lucru profesional cu panou Bancul de lucru profesional cu panou de la Toolsboxservices redefinește standardul atelierelor profesionale prin robustețea și funcționalitatea sa superioara. Descriere generala: Brandul Hilmann prezinta un banc de lucru de calitate superioara cu un blat din lemn masiv, completat de un panou pentru scule. Cu o lungime impresionanta de 215 cm și o grosime a blaturi de 4 cm, aceasta stație de lucru asigura spațiu suficient și durabilitate pentru proiectele dumneavoastra. Caracteristici principale: Mobil și Sigur: Cu 4 roți robuste de inalta calitate (150 x 40 mm), dintre care 2 cu frane, poți muta… Citeste articolul mai departe pe tgjiu.ro…

