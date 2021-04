Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele de peste 65 de ani prezinta un risc mai ridicat de reinfectare cu COVID-19, avand o protectie de doar 47% impotriva infectiei repetate comparativ cu 80% in cazul persoanelor mai tinere, relateaza CNN și Agerpres. Studiul realizat in Danemarca și publicat in revista medicala The Lancet se…

- La studiu au participat persoanele testate in timpul primului si celui de-al doilea val al pandemiei din Danemarca, din 2020, si s-a bazat pe tulpina initiala a virusului. Cercetatorii au analizat datele colectate ca parte a strategiei nationale in cadrul careia mai mult de doua treimi din populatia…

- Clofazimina, un medicament folosit pentru tratarea leprei, s-a aratat eficace impotriva infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 in culturi celulare umane si la hamsteri, releva un studiu publicat marti de revista Nature, citat de agentia EFE. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita…

- El atrage atenția ca studiul nu are concluzii definitive și ca aspirina sub nicio forma nu trebuie luata fara recomandarea medicului, explicand in același timp premisele pe care se bazeaza studiul israelian: anumite efecte ale aspirinei ar putea combate boala determinata de coronavirus. Romania,…

- Cercetatorii italieni au descoperit ca organismul persoanelor care sufera de obezitate a produs doar jumatate din cantitatea de anticorpi dupa ce a fost imunizat cu ambele doze, comparativ cu persoanele tipice. Specialiștii sugereaza ca persoanele cu obezitate ar avea nevoie de o doza suplimentara de…

- Un studiu israelian a constatat ca ozonul poate dezinfecta suprafetele contaminate cu coronavirus, relateaza Xinhua. Potrivit studiului publicat in jurnalul stiintific Environmental Chemistry Letters, cercetatorii au descoperit ca suprafetele pot fi dezinfectate dupa expunerea scurta la concentratii…

- Noile studii publicate marți ofera dovezi liniștitoare ca persoanele care s-au vaccinat anti-Covid-19 sunt protejate impotriva noilor variante ale virusului, transmite CNN . Doua echipe de cercetatori au testat doua dintre noile tulpini ale coronavirusului in contact cu plasma preluata de la persoanele…

- Persoanele care au avut Covid-19 e mult mai probabil sa fie imune la boala timp de cel puțin cinci luni. Cu toate acestea, exista dovezi ca indivizii cu anticorpi pot fi in continuare purtatori ai virusului și il pot raspandi, relateaza Reuters, citand un studiu britanic care a inclus cadre medicale,…