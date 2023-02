Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sfantu Gheorghe a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare cu caracter normativ, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Regenerare urbana a zonei Simeria”. Eventualele propuneri, sugestii, opinii se pot transmite pana in 10 februarie (a.c.). Prin acest proiect se dorește reglementarea…

- Organizațiile neguvernamentale din Romania, cu experiența in ceea ce priveste tematica ariilor protejate sunt invitate sa se inscrie in programul „Spații verzi”. Programul, aflat la cea de-a XVII-a ediție, are rolul de a sustine proiectele de mediu si implicarea tinerilor in initiativele de protejare…

- Peste 1.000 de masini cu o vechime de cel putin un deceniu au fost scoase din circulatie in ultimii doi ani in municipiul Sfantu Gheorghe, dupa ce Primaria a lansat programul „Dam valoare rablei tale”. Potrivit primarului Antal Arpad, programul s-a dovedit a fi un succes, iar statisticile releva o crestere…

- Și anul acesta consilierii USR, Ovidiu Banița, Ștefan Urda și Calin Strimbeanu, alaturi de primarul orașului Intorsura Buzaului, Raul Urda, i-au premiat pe caștigatorii concursului „Cea mai frumoasa casa impodobita de Craciun” organizat pentru al treilea an consecutiv, de Primaria orasului…

- Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe organizeaza luna aceasta un nou eveniment in cadrul programului effAct, lansat anul trecut, prin intermediul caruia locuitorii municipiului sunt incurajati sa adopte obiceiuri mai sanatoase si mai prietenoase cu mediul inconjurator. Reprezentantii…

- Treizeci de concurenti au participat la concursul „Cea mai buna turta dulce de casa din Targu Secuiesc”, organizat de Primaria municipiului in parteneriat cu Fundatia Wegener Pro Sanitate, iar castigatorii vor fi premiati joi, in cadrul unei ceremonii publice. Concursul s-a desfasurat pe doua sectiuni…

- Locuitorii comunei Barcani, și nu numai, sunt așteptați astazi, 16 decembrie, intre orele 12.00-17.00, la un „Targ de Craciun” organizat in sala de sport a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” din localitate, ce are drept scop strangerea de fonduri pentru reamenajarea curții școlii. Invitația de participare…

- Primaria Sfantu Gheorghe va accesa fonduri europene pentru dotarea cu sisteme fotovoltaice a mai multor unitati de invatamant si institutii publice din municipiu. Potrivit unei hotarari adoptate luni de Consiliul Local , reunit in sedinta extraordinara, este vorba despre un proiect in valoare de peste…