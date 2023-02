Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Mircea Geoana a facut petrecerea burlacițelor. Cand urmeaza nunta? Fiica lui Mircea Geoana, Ana , este stabilita deja de mai mulți ani in Statele Unite, acolo unde și-a intalnit marea dragoste. Este vorba despre Garrett Cayton, un fost coleg de facultate. Vara trecuta, Ana Geoana s-a logodit…

- Continua sa apara ecouri ale petrecerilor de Revelion din acest an. In timp ce unii s-au bucurat de trecerea in noul an acasa, cu familia, iar alții au marcat Revelionul la munte, intr-o stațiune departe de agitația orașelor, dar și de nelipsitul zgomot al petardelor, alții au avut parte de o petrecere…

- Angajatii romani aloca in 2022 un buget cu 40% mai mic decat anul trecut pentru cadourile de sarbatori si petrec Revelionul „pe economie”, potrivit unui sondaj efectuat de platforma de recrutare online BestJobs, preluat de Agerpres. Mai exact, 52% spun ca au alocat pentru acest Craciun o suma de bani…

- Apariția unui tren incarcat cu tancuri, care a circulat duminica dinspre Cluj spre Dej, a atras atenția tuturor. Convoiul militar a trecut prin Gherla in jurul orei 13. Pe platforma au putut fi vazute mai multe tancuri americane Abrams, dar și alte echipamente militare. Convoiul a fost observat cu…

- Ieri dupa-masa, un adolescent de 14 ani din Bistrița-Nasaud a murit, dupa ce a fost lovit de o mașina pe un drum județean din Cluj. Acesta a fost acroșat in timp ce se deplasa pe marginea drumului. Potrivit dej24.ro , accidentul a avut loc ieri dupa-masa in jurul orei 17:30, pe DJ 109D, intre localitațile…

- Mai sunt cateva zile pana la mini-vacanța de Sfantul Andrei și de 1 Decembrie. Romanii vor beneficia de un weekend prelungit de cinci zile. Clujenii vor avea la dispoziție mai multe locuri in care pot fugi in minivacanța.

- De Craciun, poți veni in sprijinul persoanelor cu nevoi socio-materiale din municipiul Gherla, oferindu-le o masa calda. Cu ocazia praznuirii Nașterii Domnului Iisus Hristos, Asociația Filantropia Ortodoxa filiala Gherla lanseaza campania „Masa Sfantului Nicolae”, care are ca scop strangerea de fonduri…

- „In cursul diminetii (...) s-a inregistrat un accident rutier in urma caruia a rezultat ranirea si transportarea unei persoane la o unitate medicala. Din primele cercetari rezulta faptul ca o tanara, in varsta de 21 de ani, care se angajase in traversarea strazii pe marcajul pietonal, a fost acrosata…