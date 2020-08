Balneoturism la Ocnisoara? , Consiliul Județean Alba va construi un ștrand cu o arhitectura tradiționala, avand o sursa de inspirație etnografica locala. In luna septembrie, vom dezbate și vota un proiect de hotarare pentru preluarea terenului și apoi va putea fi realizat proiectul propriu zis. SC APA CTTA Alba lucreaza pentru a asigura alimentarea cu apa și canalizare a zonei, iar primaria, condusa de dl. Marian Catalin Indreiu , reabiliteaza și asfalteaza drumul comunal care leaga Ocnișoara de satele Ciuguzel și Odverem, prin care localitatea, locuita momentan doar de cateva familii, va fi scoasa din izolare, devenind… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

