Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea unitații medicale ar fi aflat inca de atunci procedurile ce aveau loc in clinica de cardiologie.Conform surselor, ar exista inclusiv un raport de audit facut de catre Comisia de Sanatate din minister, dupa un control al Ministerului Sanatații pornind de la acele verificari facute de Casa…

- Conducerea unitații medicale ar fi aflat inca de atunci procedurile ce aveau loc in clinica de cardiologie.Conform surselor, ar exista inclusiv un raport de audit facut de catre Comisia de Sanatate din minister, dupa un control al Ministerului Sanatații pornind de la acele verificari facute de Casa…

- Fostul cinematograf Tineretului va intra in acest an in proces de renovare. Intentia Ateneului National din Iasi, administratorul imobilului, este sa refaca imobilul dupa planul arhitectural al cladirii din perioada interbelica („Coloseul Bragadiru"). La fel ca in cazul fostului cinema Victoria, lucrarile…

- Romașcanu il lauda pe Bode ca ministru de Interne, dar spune ca problema plagiatului trebuie tranșata de liderii PNL, intr-un interviu pentru „Ziarul de Iași”.Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a abordat problema plagiatului din teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, in cadrul unui…

- Urmariti un interviu interesant cu Lucian Romascanu, ministrul Culturii, care a venit in studioul TV la "Ziarul de Iasi". Este Iasul, intr-adevar, capitala culturii, sau formularea este doar un stereotip, menit sa flateze orgoliul unui oras subfinantat si lipsit de investitii in infrastructura culturala…

- Clasa politica locala a dat in clocot in aceasta dimineata. Opozitia din Consiliul Local (CL) a blocat numirea unui nou consilier PNL (Marius Rapanu), in locul lui Alin Andries, numit recent intr-o functie de secretar de stat. Rapanu a fost validat deja de instanta, iar decizia de astazi a CL era una…

- Iulian Hușanu, consilier local al USR, vrea sa construiasca o cladire-mixta cu 9 etaje intr-o zona unde sunt permise, prin planul general, construcții cu 1 sau 2 etaje, anunța Ziarul de Iași. Proiectul este propus de Urvas Com SRL, firma care aparține consilierului USR. Contactat de jurnaliștii ieșeni,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a demis din functie pe Pak Jong Chon, al doilea cel mai important oficial militar din ierarhia statului, relateaza media de stat, preluata luni de Reuters. Pak, vicepresedinte al Comisiei militare centrale a Partidului Muncitoresc si secretar al Comitetului Central…