- Chiar langa ei și-a facut apariția din adancuri o balena cenușie uriașa, Golful Magdalena, Mexic. S-a apropiat de oameni și a stat pur și simplu și a așteptat sa fie pupata de fiecare in parte inainte de a-i stropi cu apa.Turiștii au fost incantați de moment. Balenele cenușii sunt renumite pentru felul…

- Echipa de salvare a Administrației Naționale pentru Oceane și Atmosfere din Statele Unite a gasit balena pe 14 februarie, in Sanctuarul Marin Național al Balenelor cu Cocoașe din Hawaii, și a reușit dupa indelungi eforturi sa o salveze de la moarte, a informat Euronews . O balena cu cocoașa femela a…

- DOCUMENT: Modificari la Rabla pentru Electrocasnice 2022. Ce produse sunt propuse sunt scoase din lista echipamentelor eligibile Ministerul Mediului vrea sa aduca mai multe modificari in Programul Rabla pentru Electrocasnice 2022 și sa elimine din lista de echipamente acceptate cateva produse. Astfel…

- Urșii koala nu erau o specie cu multe exemplare, iar acum, din cauza incendiilor din Australia de acum doi ani, ursuleții s-au impuținat. Astfel, Australia a adaugat ursul koala pe lista animalelor in pericol de dispariție pe coasta sa estica, dupa o scadere dramatica a populației acestor animale, informeaza…

- Australia a inclus koala pe lista animalelor pe cale de dispariție, dupa ce habitatele marsupialului nativ au fost lovite de seceta prelungita, incendii de vegetație și defrișarea padurilor. Ministrul Mediului din Australia, Sussan Ley, declara: „Coala a fost pus sub presiune de ceva vreme din cauza…

- Urșii koala au fost incluși in lista speciilor pe cale de dispariție in trei regiuni din Australia. Este vorba despre New South Wales, Queensland și teritoriul capitalei australiene, a declarat ministrul Mediului, Sussan Ley, relateaza Noi.md. "Luam masuri fara precedent pentru a proteja koala, raminind…

- Australia a adaugat ursul koala pe lista animalelor în pericol de dispariție pe coasta sa estica, dupa o scadere dramatica a populației acestor animale, relateaza BBC. Populația de urși koala, cândva înfloritoare, a fost puternic afectata de incendii spontane sau provocate, de…

- Mai multe persoane au incercat, vineri, sa salveze o balena cu cioc care a aparut in apele grecești, dar a eșuat in apropierea unei plaje de pe riviera Atenei, au declarat oficialii eleni. Paza de coasta, medicii veterinari, voluntarii și grupurile care militeaza pentru protecția mediului au depus…