Liderii de sindicat de la Filarmonica Oltenia au anuntat ieri ca vor continua protestele impotriva managerului institutiei Gabriel Zamfir si ca vor merge in instanta pentru a anula deciziile de suspendare a contractelor de munca si vor cere drepturile salariale aferente. In plus, au facut pe net o petitie online de demitere a directorului.Alaturi de sindicalistii din Filarmonica Oltenia au venit, intr-o conferinta de presa, si președintele Federației Sindicatelor Instituțiilor de Cultura din cadrul BNS și secretarul general al BNS, care au precizat ca deciziile de suspendare a contractelor de…