Afacerile de milioane de euro s-au dovedit mult mai importante decat viețile a mii de oameni ce tranziteaza zilnic podul ce leaga Bolintin-Vale de Malu Spart. La o distanța mai mica de 300 de metri, balastiera familiei Badalau funcționeaza ilegal fara ca nimeni sa constate ilegalitatea și sa le ceara socoteala pentru infracțiunile comise. Podul se poate surpa oricand, avertizeaza experții in construcții. In zona podului sunt doua stații de sotare a agregatelor, dintre care una a familiei Badalau , deși exista voci care afirma ca exploatarea agregatelor in exces a dus la coborarea talvegului…