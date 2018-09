Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orasul Deta, judetul Timis, este cercetat de polițiștii clujeni, dupa ce aceștia l-au depistat conducând un autoturism desi avea dreptul de a conduce suspendat.”La data de 29 august a.c., în jurul orei 23.50, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un…

- Un barbat de 21 de ani a fost prins de polițiști in timp ce conducea pe o strada din Dej, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Ieri, in jurul orei 23.50, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un barbat in varsta de 21 de ani, din orasul Deta, judetul Timis, in timp ce conducea un autoturism…

- O soferita de 28 de ani, din Targoviste, este cercetata de Politie dupa ce a provocat un carambol. Potrivit oamenilor legii, aceasta nu a pastrat distanta regulamentara fata de masina din fata. In urma impactului, o femeie a ajuns la spital, cu rani minore.

- Uniunea Salvați Romania a catalogat drept ipocrit gestul primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, care a semnat inițiativa “Fara Penali in Funcții Publice”. USR reamintește ca edilul a respins reptatele solicitari pentru amplasarea de corturi pentru a strange semnaturi și il acuza pe primar ca,…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat din municipiul Dej, dupa ce l-au depistat conducând sub influenta alcoolului.”La data de 25 iunie a.c., în jurul orei 15.50, politistii Biroului Rutier Dej, au depistat pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu din municipiul Dej,…

- O fetita de cinci ani, din judetul Galati, a murit dupa ce a fost lovita de o masina al carei sofer avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Conform sursei citate, Politia Orasului Beresti a fost sesizata, prin apelul…

- Doi șoferi s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinși de polițiști in trafic, la volan, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și cu permisul de conducere suspendat. La data de 23 iunie a.c., in jurul orei 10.40, politistii Biroului Ordine Publica Alba Iulia,…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 186 de sanctiuni contraventionale, retinute 18 permise de conducere si intocmite 2 dosare penale.