Stiri pe aceeasi tema

- Marko Dugandzic (28 de ani) a marcat 3 goluri cu FC Voluntari, in etapa #24 din Superliga. Performanța lui Dugandzic vine la doua saptamani de la hattrick-ul marcat in poarta lui Sepsi, la victoria cu 3-0 a Rapidului. Croatul a ajuns la 15 goluri in acest sezon de Liga 1 și e golgeterul competiției.…

- Fotbalistul Florin Tanase a marcat doua goluri pentru echipa sa, Al-Jazira, intr-un meci din Cupa Presedintelui, in Emiratele Arabe Unite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Pays de Cassel – PSG 0-7. Spectacol total oferit de parizieni in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Kylian Mbappe s-a distrat cu micuța echipa din liga a 6-a și a marcat 5 goluri. PSG a obținut calificarea in optimile Cupei Franței in mare stil. Mbappe, Neymar și colegii au marcat pe banda…

- Marko Dugandzic a facut senzație in cadrul meciului dintre FC Rapid și Sepsi, de vineri seara. Fotbalistul a reușit sa inscrie trei goluri, reușind astfel sa aduca victoria echipei. Cum v-am obișnuit, paparazzii Spynews.ro sunt vigilenți și surprind vedetele in cele mai neașteptate momente. Așa s-a…

- Manchester City a reușit o victorie spectaculoasa impotriva lui Wolverhampton, in etapa a 21-a din Preamier League și așteapta pasul greșit al lui Arsenal, care o infrunta pe Manchester United.

- Cele mai multe goluri din istoria campionatului Moldovei le-a marcat Vladimir Kosse - 131. Jucatorul originar din Cernogorsk, Rusia, a jucat 193 de meciuri pentru Tilgul Tiraspol, in perioada 1992-1999, și a fost golgheterul campionatului in sezoanele 1992/93 și 1993/94.

- Suceveanul Daniel Stanciuc a debutat pentru echipa naționala de handbal masculin a Romaniei in cadrul turneului din Spania, unde a jucat in toate cele trei partide disputate. Selecționata Romaniei a realizat un bilanț de doua victorii și o infrangere. In primul meci Romania a fost surclasata de Spania,…

- S-au disputat 21 de etape din campionatul 2022-2023, iar pana la stabilirea echipelor calificate in play-off si play-out mai sunt inca noua etape de disputat. Cateva statistici ale sezonului de toamna, recent incheiat, scrie news.ro.