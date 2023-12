Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui anunț care apare pe prima pagina a SEAP, platforma aflata in mentenanța, pagina nu poate fi accesata din cauza unor „inconsistențe ale sistemului” care nu pot fi remediate pana la finalul zilei de 29 decembrie. Licitațiile cu data limita de depunere pe 28 și 29 decembrie se amana pentru…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj – Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 25 de percheziții domiciliare, in municipiile Dej, Gherla și Cluj-Napoca, la persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc, de mare risc și substanțe…

- Luni, 11 decembrie, s-a derulat prima activitate din cadrul parteneriatului pe care Revista de Cultura ”Nord Literar” l-a semnat cu Facultatea de Litere, domeniul Științele Comunicarii, specializarile Jurnalism și Comunicare și Relații Publice din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare a Universitații…

- NOUTATE…De Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, va sluji, impreuna cu Inaltpreasfintitului Parinte Mitropolit Andrei, Sfanta Liturghie, la Catedrala Mitropolitana din Cluj-Napoca. In dupa-amiaza aceleiasi zile,…

- Un cațel abandonat sau pierdut pe un camp de langa Gherla a fost adoptat temporar de polițistul Ghița Butur. ”In urma cu 4 ore am gasit o cațelușa abandonata/pierduta undeva in camp, in comuna Dabaca, jud Cluj. Am stat cu ea acolo in ploaie circa 30 de minute, dupa care am pornit spre Cluj-Napoca pentru…

- Joe Biden si Xi Jinping s-au intalnit miercuri, la San Francisco, in timpul Summitului Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC). Intalnirea a avut loc la o proprietate istorica la sud de San Francisco, cu un conac georgian și hectare de gradini. In calitate de gazda a intalnirii, Biden a ieșit primul…

- E risc crescut de accidente, in mai multe județe din Romania. Meteorologii ANM au emis doua avertizari meteo imediate Cod galben de ceața, ce vizeaza mai multe localitați din 6 județe. Se va semnala local ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m, scrie Mediafax.Zonele…