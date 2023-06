Baie de sânge la ceremonia de absolvire. Absolvenții de liceu, prinși în schimbul de focuri / Bilanț tragic Șapte persoane au fost impușcate la o ceremonie de absolvire a unui liceu din SUA. Doua dintre ele, tata și fiu, au murit. Un tanar de 19 ani a deschis focul in timpul unei ceremonii de absolvire pentru liceeni in orașul Richmond, din statul Virginia, scrie BBC. Cei uciși sunt un absolvent de 18 ani […] The post Baie de sange la ceremonia de absolvire. Absolvenții de liceu, prinși in schimbul de focuri / Bilanț tragic first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

