Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat roman in varsta de 14 ani a fost ucis vineri noapte, in parcarea unei statii de metrou de la periferia Romei. Tragedia ar fi avut loc in urma unei reglari de conturi intre doua benzi rivale.

- In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, un copil a fost impușcat mortal in parcarea din apropierea unei stații de metrou din Roma. Baiatul a murit la scurt timp dupa ce paramedicii au ajuns la fața locului, iar tragedia i-a șocat pe membrii familiei și comunitatea, cei care spun ca nu știu ca Alexandru Ivan…

- Descoperirea șocanta a fost facuta de catre un trecator care a sunat imediat la poliție. Copilul roman de 14 ani era impușcat mortal, iar echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Poliția a inceput de urgența o ancheta și cauta sa faca rost de imaginile surprinse de camerele de…

- Descoperirea șocanta a fost facuta de catre un trecator care a sunat imediat la poliție. Copilul roman de 14 ani era impușcat mortal, iar echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Poliția a inceput de urgența o ancheta și cauta sa faca rost de imaginile surprinse de camerele de…

- Romanul in varsta de 39 de ani și-a impușcat soția de aceeași varsta in fața salonului de cosmetica unde lucreaza femeia.Victima a ajuns in stare grava la spital unde a fost operata de urgența. Aceasta era o manichiurista cunoscuta, iar inainte de crima, barbatul era foarte agresiv cu femeia, spun colegele…

- Nr. 100.976 din 1 noiembrie 2023 URMARITI INTERNATIONAL, DE AUTORITATILE DIN ITALIA, DEPISTATI DE POLITISTI Trei barbati din Sebes cautati de autoritatile din Italia, pentru infractiuni de furt calificat, au fost retinuti. Au mandate europene de arestare. Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului…

- PERCHEZIȚII in Alba: Trei barbați din Sebeș cautați de autoritațile din Italia, pentru furt calificat, REȚINUȚI PERCHEZIȚII in Alba: Trei barbați din Sebeș cautați de autoritațile din Italia, pentru furt calificat, REȚINUȚI Trei barbați din Sebeș cautați de autoritațile din Italia, pentru infracțiuni…

- Stephan El Shaarawy și Nicola Zalewski, ambii de la AS Roma, au aparut pe lista jucatorilor din Italia care fac parte dintr-o rețea ilegala de pariuri. Clubul roman a emis un comunicat oficial prin care iși arata sprijinul pentru cei doi jucatori. Scandalul pariruilor ilegale din Italia continua. Totul…