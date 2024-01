Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, un baiat a fost gasit mort in baia unui camin din Bacau, dupa ce a recurs la un gest extrem. Gabriel suferea cumplit din dragoste, iar acest lucru l-a impins la gestul necugetat. S-a asigurat ca lumea va ști prin ce a trecut, astfel ca i-a scris fetei de care era indragostit…

- O data cu avansarea tehnologica și sociala, stilul de viața al oamenilor s-a schimbat semnificativ. Stressul cotidian, alimentația nesanatoasa, lipa exercițiilor fizice regulate și creșterea incidenței factorilor de risc cardiovasculari, cum ar fi fumatul și hipertensiunea arteriala, au dus la creșterea…

- In urma cu cateva ore, un adolescent a fost gasit mort in baia caminului unde locuia, in Bacau. Baiatul a fost gasit de un coleg de a-l sau, care a alertat autoritațile. Ulterior au aparut informații sfașietoare cu privire la motivul pentru care a recurs la gestul necugetat. Baiatul suferea din dragoste.

- O descoperire șocanta i-a pus in alerta pe angajații unui camin din Bacau. Un adolescent de 15 ani a fost gasit mort in baie, inainte de a merge la școala. Incidentul s-a petrecut vineri dimineața. Baiatul a recurs la un gest necugetat, iar acum oamenii legii incearca sa afle care a fost motivul.

- In urma cu o zi, o femeie a ingrozit toata Romania cand și-a aruncat copilul pe geam, iar mai apoi a sarit și ea, dupa ce apartamentul ei a fost cuprins de flacari. In cele din urma, copilul a murit. Conform declarațiilor vecinilor, nu doar flacarile ar fi fost motivul acestui gest. Femeia avea probleme…

- Informații șocante despre fetele din Lupeni, care au sarit de pe un turn de 20 de metri și au murit. Una dintre ele avea probleme grave in familie, iar poliția a fost la ea acasa cu doar o noapte inainte sa recurga la gestul necugetat.

- Gabriela Cristoiu a vrut forme de brazilianca, și a decis sa iși faca implant fesier, insa acum se confrunta cu probleme grave de sanatate. Vedeta are dureri insuportabile și recunoaște ca traiește un calvar din cauza acestei intervenții pe care a facut-o in anul 2015.

- Venit in urma cu un an și jumatate la CS Minaur Baia Mare de la campioana Serbiei, Vojvodina Novi Sad, Nemanja Ratkovic și-a reziliat contractul cu gruparea baimareana, din motive personale și se intoarce acasa. Contractul a fost reziliat de comun acord. Ratkovic a solicitat clubului aceasta reziliere,…