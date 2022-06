Stiri pe aceeasi tema

- A fost identificat cadavrul barbatului de 54 de ani disparut in Dunare.In cursul zilei de 11 iunie 2022, politistii din cadrul Postului de Politie Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca, un barbat, in varsta de 54 de ani, din municipiul Tulcea, ar fi disparut in conditii…

- Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au inceput, in noaptea de sambata spre duminica, misiunea de cautare a unui barbat disparut in Dunare in apropiere de satul Sfantu Gheorghe, in zona kilometrului 26 al fluviului, a anuntat institutia, potrivit agerpres. Fii la…

- Un tanar de 18 ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic, in apele Dunarii, la Giurgiu. Baiatul ieșire ieri alaturi de cațiva prieteni, dar s-a inecat in timp ce era la scaldat. Astazi cadavrul sau a fost recuperat.

- Un al treilea barbat a fost retinut in urma a trei perchezitii domiciliare efectuate miercuri, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii publice si port fara drept de arme albe, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Descinderile…

- Lucrarile la portul turistic din Calarasi, una dintre cele mai mari investitii la nivelul Dunarii din ultimii 30 de ani, pe sectorul Portile de Fier-Cernavoda, au fost verificate de reprezentanti ai Ministerului Turismului.

- Un barbat din satul Crihana Veche este documentat pentru incalcarea regimului zonei de frontiera și pescuit ilegal in apele de frontiera. Acesta a folosit o barca și 16 plase de pescuit, reușind pana la depistarea lui sa prinda circa 5 kg de pește, anunța poliția de frontiera.

- Florin Calinescu a rabufnit pe Internet și a transmis un mesaj dur, dupa ce s-a speculat ca a murit. Prezentatorul, in varsta de 65 de ani, nu a putut sa treaca cu vederea peste aceasta informație falsa. Fostul jurat de la „Romanii au talent” a fost foarte deranjat de faptul ca s-a scris pe Internet…

- Echipați cu manuși, cizme sau saci menajeri, cațiva ecologiști strang anual circa 20 de tone de peturi. Asta inseamna ca se strang in jur de 1.000 de sticle din plastic pe zi.Dezastrul ecologic ar fi fost și mai mare daca nu ar fi fost montata o bariera. Deșeurile ar fi plutit pe rau și ar fi fost purtate…