Băiat de 17 ani, înjunghiat mortal la o petrecere Un baiat de 17 ani a fost injunghiat mortal la o petrecere organizata intr-o casa. In jurul orei 2.48, ofițerii de la poliția din West Yorkshire au fost chemați la Salisbury Grove, Armley, dupa ce Serviciul de Ambulanța Yorkshire a fost anunțat ca un barbat a fost injunghiat, scrie metro.com.uk. Ofițerii au gasit un numar mare de persoane in casa și le-au spus sa paraseasca locuința. Ei au gasit un adolescent cu rani grave. Acesta a fost transportat de urgența la spital, dar a fost declarat mort la scurt timp. Un barbat care locuiește peste drum de locul unde a avut loc petrecerea de casa a declarat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

