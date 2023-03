Băiat de 15 ani bătut măr de soțul unei consiliere USR(VIDEO) Un baiat de 15 ani a fost agresat de soțul unei consiliere USR. Barbatul ar fi vrut sa-i dea o lecție unui baiat, care era coleg de clasa cu fiul acestuia. Scandalul a izbucnit pe o strada din satul Seceani, comuna Ortisoara. In imagini se poate observa cum, barbatul il lovește pe tanar și ii adreseaza cuvinte grele. La un moment dat a intervenit si sotia barbatului, Mirela Pop, care este consilier local al USR in Ortisoara si care, la randul sau, l-a bruscat pe baiat. Cel care a alertat autoritațile a fost tatal baiatului agresat. ”La data de 23.03.2023, in jurul orei 18:00, politistii Sectiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

