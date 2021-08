Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de doar 14 ani din localitatea Sanpetru Mare este de negasit de mai multe ore. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au inceput verificarile pentru a-l gasi. Azi, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția, in jurul orei 12, a lui Onisim-Natanael Dragomir, care…

- Un copil dintr-o localitate din Timiș a fost dat disparut de familie vineri, 6 august. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac cercetari, pentru depistarea tanarului de 14 ani, din Sinpetru Mare.

- Un barbat in varsta de 37 de ani a disparut din Ciacova. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a-l gasi. In data de 18 iulie, Vasile Pop a plecat din Centrul de Ingrijire și Asistența Ciacova, iar pana in prezent nu a mai revenit. Barbatul are 1,85 metri inalțime, par…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a gasi un adolescent in varsta de 17 ani, disparut din Recaș. In data de 22 iunie, Mihai-Cosmin Szabo a plecat voluntar din centrul de copii aflat in orașul Recaș, iar pana in prezent nu a mai revenit. Baiatul are inalțimea de 1.65…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale al I.P.J. Constanta au preluat de la politistii Postului de Politie Pestera un barbat, de 29 de ani, din comuna Pestera, pe numele caruia exista un mandat european de arestare emis de autoritatile cehePolitistii de investigatii criminale din Constanta…

- O fata de doar 13 ani, care a disparut ieri de acasa, este cautata acum de polițiști și familie. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac cercetari pentru a afla ce s-a intamplat cu adolescenta din Lugoj. Joi, in jurul orei 13:00, Radinaru Cristina-Emanuela a plecat de acasa, iar pana in…

