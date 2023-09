Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 august 2023, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, de catre un barbat, in varsta de 70 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost agresat fizic de catre fiul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in timp ce se aflau la locuința comuna, din…

- Un barbat din Costești, in varsta de 49 de ani, a ajuns in arestul Poliției buzoiene, pentru ca nu a respectat un ordin de protecție, emis dupa ce și-a batut soția, in varsta de 44 de ani. Incidentul s-a intamplat in weekend. ,,Ordinul de protectie provizoriu fusese emis in aceeasi zi, intrucat polițiștii…

- Doi tineri au fost atacați cu un cuțit, in Gradina Botanica din Craiova, de un alt adolescent de 17 ani. Fata, in varsta de 14 ani, a decedat din cauza ranilor, iar baiatul, in varsta de 20 de ani, se zbate intre viața și moarte pe patul de spital. Atacatorul a fost prins de polițiști. […]

- Un barbat in varsta de 73 de ani a ramas fara portofel, in timp ce se afla in parcarea unui magazin din Deva. Faptașii au fost prinși de polițiști. „La data de 21 iunie 2023, in jurul orei 14:30, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat in varsta de 73 ani, din comuna […] Articolul Pensionar…

- Patru persoane, intre care un minor, au fost ranite, marti, in urma coliziunii dintre trei autoturisme, pe drumul national DN 15, in localitatea Costisa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce o femeie in varsta…

- Romanca din Italia care a aruncat cu papucii in polițiștii veniți sa o aresteze ajunge in fața judecatorilor. Femeia este acuzata ca l-a maltratat pe batranul de care ar fi trebuit sa aiba grija. Vecinii acestuia au fost cei care au alertat poliția, ingrijorați de țipetele și zgomotele puternice…

- In aceasta saptamana, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Merei au depistat principalul banuit in cazul unui furt, un minor in varsta de 16 ani, din Stalpu. Fapta a fost sesizata, in ziua de 25 mai a.c., de catre persoana vatamata, un barbat in varsta de 66 de ani, din Stalpu.