- Conducerea Primariei Baia Mare a anunțat aseara ca școlile Dimitrie Cantemir și Alexandru Ivasiuc raman așa cum sunt, cladiri distincte, „unitați de invatamant independente administrativ, separate, chiar cu gard intre ele. Nici o gradinița nu trece in subordinea altei școli sau a vreunei școli acolo…

- Azi, 29 noiembrie, toți ochii au fost pe ședința de Consiliu Local in care se discuta majorarea tarifelor la deszapezire. In utimele zile s-a tot vorbit ca Baia Mare are cea mai scumpa deszapezire din Romania, iar acum s-a solicitat majorarea tarifelor pentru acest serviciu cu 25%. Trebuie spus ca a…

- In ședința de Consiliu Local din data de 29 noiembrie, consilierii locali vor avea din nou pe masa proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitati de deszapezire din cadrul serviciului salubrizare din Municipiul Baia Mare realizate in baza acordului cadru de servicii nr.…

- La propunerea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat recent proiectul de Ordonanța de urgenta pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații și a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educație și sociale adresate…

- Consiliul Local Baia Mare a aprobat recent proiectul de hotarare privind alocarea sumelor pentru elevii care beneficiaza de burse. Aleșii locali au decis ca suplimentar fața de alocarea sumelor de la Guvernul Romaniei, municipiul Baia Mare va aloca aproape 500.000 de lei pe luna in plus. De burse de…

- Acțiune de salvare a unui barbat cunoscut cu probleme medicale, plecat dupa ciuperci in zona localitații Sapanța. Alarma s-a dat aseara, insa barbatul nu a fost gasit nici la aveasta ora. Barbatul a plecat de ieri dimineața la cules de ciuperci și nu s-a mai intors la domiciliu. Bicicleta acestuia,…