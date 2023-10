Baia de Fier va fi prima localitate din Gorj care va avea propriul brand turistic

Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 9 stații pentru reincarcare vehicule electrice vor fi montate in Baia de Fier. Primaria Baia de Fier a obținut finantare nerambursabila, in suma de pana la 1.497.172 lei, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizand achizitia si montajul unui…

- CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA implementeaza proiectul „Impulsionarea dezvoltarii județului Dambovița și pastrarea identitații culturale a fostei capitale a Țarii Romanești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domneasca din Targoviște” …

- Un șofer din Rovinari, Gorj, aflat sub influența drogurilor nu a oprit la semnalul polițiștilor din Rovinari. Oamenii legii au efectuat ieri semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din orașul Rovinari, insa acesta a refuzat sa opreasca, continuandu-și deplasarea.…

- Primaria Baia de Fier, din județul Gorj, deruleaza in acest moment cea mai ampla investiție din județul Gorj in vederea creșterii atractivitații stațiunii turistice cu același nume. Pentru a oferi turiștilor posibilitatea creșterii duratei sejurului petrecut aici, Primaria Baia de Fier este aproape…

- In fiecare zi, in drumul tau, trecem pe langa o biserica. Daca ești in graba sau nu ai posibilitatea sa intri pentru a te inchina, sau poate te afli intr-un mijloc de transport, faci doar semnul crucii și continui sa mergi. Uneori, privirile sau chiar comentariile celor din jur te pot face sa te simți…

- China susține ca a realizat un "progres uriaș" in dezvoltarea unei arme laser de mare putere pentru uz militar, potrivit unui raport al South China Morning Post.Oamenii de știința de la Universitatea Naționala de Tehnologie a Apararii ar fi dezvoltat un sistem de racire de ultima generație care permite…