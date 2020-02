Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul britanic Sam Mendes, realizatorul peliculei ''1917'' dedicata Primului Razboi Mondial, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Lungmetrajul sud-coreean ''Parasite'', realizat de Bong Joon Ho, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE, scrie Agerpres. ''Parasite'' a devansat…

- Lungmetrajul ''1917'', regizat de Sam Mendes, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit editiei online a revistei Variety. La categoria…

- Comedia neagra ''Parasite'' a fost desemnata filmul anului, iar regizorul peliculei, sud-coreeanul Bong Joon Ho, cel mai bun regizor, in cadrul galei premiilor Cercului Criticilor de Film din Londra (London Film Critics' Circle Awards), informeaza Press Association. …

- O miniserie bazata pe lungmetrajul sud-coreean „Parasite”, premiat cu Palme d'Or si cu un Glob de Aur, nominalizat la premiile BAFTA si ale Sindicatelor scenaristilor, regizorilor si producatorilor americani, este pregatita de HBO potrivit news.roRegizorul filmului, Bong Joon Ho, si cineastul…