Stiri pe aceeasi tema

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a... The post Timișul, inclus in lista „zonelor de risc” in Germania. Cum se poate intra, acum, in aceasta țara appeared first on Renasterea banateana .

- Sapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Totodata, partea germana a informat partea romana cu privire la masurile luate, pe canale diplomatice, anterior deciziei de revizuire a condițiilor. Ca urmare a noilor decizii adoptate,…

- Judetele Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti si Timis au fost incluse de autoritatile din Germania pe lista zonelor de risc, iar persoanele care intra in tara din aceste zone, indiferent de cetatenie, trebuie sa prezinte test negativ de coronavirus, facut cu cel mult 48 de ore inainte,…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a informat partea romana cu privire la masurile luate, pe canale diplomatice, anterior deciziei de revizuire a condițiilor, informeaza MAE. Ca urmare a noilor decizii adoptate,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. P Ca urmare a noilor decizii adoptate, șapte județe din Romania: Arges, Bihor, Buzau, Neamț, Ialomița, Mehedinți si Timis au fost incluse pe lista…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a informat Romania cu privire la masurile luate, pe canale diplomatice, anterior deciziei de revizuire a condițiilor, informeaza MAE.

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a informat partea romana cu privire la masurile luate, pe canale diplomatice, anterior deciziei de revizuire a condițiilor, informeaza MAE.

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a informat partea romana cu privire la masurile luate, pe canale diplomatice,...