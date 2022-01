Stiri pe aceeasi tema

- In Ungaria vecina numarul de ziare vandute zilnic este de doua ori mai mare decat in Romania. La o populație de doua ori mai mica. Vecinii noștri de la sud, bulgarii, se lauda cu performanțe aproape la fel. Poate cititorul roman e satul de frivolitațile publicate in ziare, in cotidiene. Dar cu ceva…

- ,,Idioții Europei” ne califica ceva vreme in urma o publicație germana, pentru ca nu eram vaccinați. Acum singura națiune europeana aflata in scenariul verde e Romania. Ceilalți, vaccinații, sunt in scenariul roșu. Idioții !? Deși infectarile sunt sub pragul de alerta, am auzit scancete la televizor…

- La data de 10 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale au actionat pentru combaterea traficului internațional de autovehicule furate. Cu ocazia activitaților desfașurate, a fost identificat un autoturism inmatriculat provizoriu in Romania, in posesia unui barbat de 66 de ani,…

- Din inițiativa profesorului Gabriel Stan, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, in parteneriat cu Consiliulul Județean Bacau, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau și cu Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacau, a lansat…

- Nu trebuie sa fii absolvent de medicina ca sa observi un lucru cat se poate de tulburator: cele mai vaccinate țari se confrunta cu o creștere fara precedent a ratei de infectare. Deocamdata, rata deceselor este mai mica decat, de exemplu, in Romania, dar nu trebuie sa uitam ca statele situate mai la…

- In perioada 6-10 octombrie 2021, membrii Clubului HoltIS Nr. 11 din cadrul Colegiului Național Catolic „Sfantul Iosif” Bacau, club ce functioneaza sub umbrela UNICEF Romania, supervizat fiind de catre prof. Ștefura Iuliana – Irina, impreuna cu alți elevi și cadre didactice ale colegiului, au avut șansa…

- * este vorba despre inființarea unei „unitați de arși” la Spitalul Municipal, desființat de guvernul Orban prin HG nr. 597/2020 Europarlamentarul Dragoș Benea spune ca municipalitatea bacauana a „copt” o idee pe cat de nastrușnica, pe atat de halucinanta: ceea ce Romania nu a fost in stare sa faca in…

- Au fost publicate in revista Rebus (octombrie 2021) rezultatele Campionatului Național de Compunere. Rezultate de mare prestigiu le-au obținut Florin Vingheac (loc 4-194 de puncte) și Gheorghe Gandu (loc 7-192 de puncte). Primii 12 rebusiști din Romania formeaza lotul național. De menționat ca orașul…