- Șeful SIAS, Alexandru Scurtu, a explicat, marți, intervenția mascaților de la Onești, susținand ca oamenii legii erau pregatiți sa intervina chiar in scara blocului, ascunși sa nu-l enerveze pe agresor. Acesta ar fi injunghiat victimele pentru ca unul dintre barbați l-a atacat, incercand sa scape. Șeful…

- Cei doi barbați, sechestrați și uciși de Gheorghe Moroșan, aveau 38, respectiv 55 de ani și lucrau ca electricieni. Silviu Istoan, de 38 de ani, si Dan Patatu, 55 de ani, sunt cei doi barbați, de profesie electricieni, uciși de Gheorghe Morosan, ieri, 1 martie. Cei doi barbați, dintre care unul orfan…

- Victimele dublei crime din Onesti erau angajate ca electricieni la Chimcomplex si fusesera trimise de conducerea institutiei pentru a verifica instalatia electrica a apartamentului, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al combinatului, Georgiana Stavarache. Potrivit sursei citate, apartamentul…

- Scurtu Alexandru, șeful SIAS, a facut precizari dupa ce mascații au fost acuzați ca nu au intervenit pentru a salva viețile celor doi oameni rapiți de criminalul de la Onești. Șeful SIAS spune ca negociatorul poliției a mers la munca din timpul liber și ca mascații erau pregatiți de intervenție in…

- „Din cate am ințeles, au fost trimiși de la combinatul chimic, unde lucrau ei, au fost trimiși sa lucreze ca electricieni in apartament. Nu știu ce cautau ei acolo, ca nu aveau ce cauta sa lucreze intr-un apartament. Parerea mea. Au fost trimiși la lucrare, am aflat și eu pe la ora 2 jumatate ce s-a…

- UPDATE – Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau pentru a verifica modul in care s-a intervenit la evenimentul de la Onesti. ‘Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general…

