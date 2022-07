Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 de ani le-a ucis sambata, 30 iulie, pe soția varului sau, de 35 de ani, și pe fiica acesteia, 10 ani, apoi și-a curmat viața, a anunțat G4Media . Teribila tragedie din comuna Gioseni a fost confirmata pentru Libertatea de IPJ Bacau. In jurul orei 17.40, IPJ Bacau a fost sesizat, prin…

