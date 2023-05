Stiri pe aceeasi tema

- Incepe vineri, 5 mai, Festivalul Bacau Fest Monodrame , eveniment de tradiție al Teatrului Municipal „Bacovia” Bacau, ajuns la ediția a XXIX-a. Deschiderea oficiala are loc la ora 17.00 și imediat este programat și primul spectacol in concurs. Spectatorii sunt așteptați sa se bucure, alaturi de invitați…

- Premiera extraordinara la Teatrul ”Tony Bulandra” din Targoviște! Duminica, 7 mai, de la ora 19, in Sala Mare a teatrului, va avea loc premiera spectacolului ”Sfarșit de partida” care, alaturi de „Așteptandu-l pe Godot” și „O, ce zile frumoase”, este una dintre marile piese emblematice ale dramaturgului…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, concurentul de 35 de ani din Brașov cu o experiența culinara impresionanta. In aceeași ediție, Sorin Bontea a obținut o noua victorie la jocul de amuleta, c

- Targul Meșterilor Populari, ediția a XVI-a, la Botoșani. Cand are loc deschiderea oficiala In perioada 21-23 aprilie 2023, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publica de cultura, aflata in subordinea Consiliului Județean Botoșani, cu sprijinul…

- In perioada intre 25-26 martie, Dealul Feleacului a invitat iubitorii de mișcare la primul concurs de orientare in alergare organizat in padurile din jurul orașului cunoscut drept inima Transilvaniei.

- Galactic, singura fabrica romaneasca de ciocolata, care produce de 25 de ani, și-a cerut insolvența, prin firma care o administreaza, Food Land Galactic. Singura fabrica romaneasca de ciocolata a intrat in insolventa. Galactic este singura fabrica de ciocolata cu acționariat romanesc. In țara mai exista…

- Palatul Culturii din Tg Mureș va gazdui, in premiera, Big Band-ul Societații Romane de Radiodifuziune, care va canta alaturi de Maximilian Muntean, solist al trupei New Vegas Show, intr-un eveniment marca Radio Tg. Mureș. Postul public regional Radio Tg Mureș le-a pregatit fanilor, cu ocazia implinirii…

- Cel de-a 57-a editie a Super Bowl, finala campionatului de fotbal american, se va disputa in noaptea de duminica spre luni intre Philadelphia Eagles si Kansas City Chiefs.