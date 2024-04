Stiri pe aceeasi tema

- Datele furnizate de Institutul Național de Statistica arata ca exporturile județului Bacau au inregistrat o scadere in luna noiembrie 2023, comparativ cu aceeași perioada din anul anterior. Cu toate acestea, importurile au inregistrat o creștere semnificativa, accentuand deficitul balanței comerciale.…

- Consiliul local al municipiului Bacau a respins proiectul privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici in faza DALI pentru reabilitarea și modernizarea ansamblului Hotel Central și Teatrul Bacovia. Acest lucru inseamna ca, cel puțin in forma actuala, investiția in valoare totala…

- EVERGENT Investments, compania de investiții listata sub simbolul EVER, raporteaza un rezultat net de 203,8 milioane lei aferent anului 2023, reprezentand o creștere cu 73% fața de cel inregistrat in anul anterior și o depașire cu 158% a nivelului bugetat. Rezultatul net este principalul indicator de…

- Intr-un raport recent publicat de Lumea Justiției, se dezvaluie o realitate surprinzatoare in ceea ce privește rata de achitari a DNA Bacau pentru anul 2023 – un impresionant 111%. Datele statistice arata 10 inculpați achitați in 2023, in timp ce doar noua au fost trimiși in judecata. Analog cu situația…

- Competiția ce se va desfașura trei weekenduri la rand pe mai multe baze sportive din Bacau va reuni peste 250 de formații Asociația Sportiva Play Bacau va organiza in luna martie ediția a XII-a a „Cupei Play” pentru copii și juniori. La competiția care va fi gazduita de mai multe baze sportive bacauane…

- Aerostar Bacau, una dintre cele mai importante companii din domeniul aeronautic și de aparare din Romania, a anunțat ca a incheiat anul financiar 2023 cu un profit net de 93,028 milioane de lei, inregistrand o creștere notabila de 3,05% in comparație cu rezultatele din anul anterior. Aceste date au…

- La Pensiunea ,,Roua Munților” din comuna Sambata de Sus, un colț de rai de pe meleaguri brașovene, a avut loc, in perioada 21 – 22 februarie, un simpozion la nivel național, care a marcat Ziua Internaționala a Ghidului de Turism, sarbatorita anual in intreaga lume, la 21 februarie. Evenimentul a fost…

- Pe pistele de bicicleta din Bacau au inflorit o sumedenie de semne de circulație. Sunt atat de multe incat cei care le-au amplasat au trebuit sa puna si cate doua pe un stalp. Cititorii noștri ne-au semnalat ca pe noile – și, deocamdata, nefolositele piste de biciclete din oraș – a luat amploare un…