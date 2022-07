Rata de promovare a examenului de Bacalaureat 2022 a crescut cu 1,9% in urma rezolvarii contestațiilor, ajungand la 75,2%, a anunțat, vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Totodata, dupa contestații, a crescut și numarul mediilor de 10. „Urmare a acestor contestatii, au fost schimbate foarte multe note. Este vorba de 30.377 de note care au fost […] The post Bacalaureat 2022. Rata de promovare a crescut cu aproape 2 procente in urma contestațiilor. Inca 60 de medii de 10 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .