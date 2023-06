BAC. Subiecte „scurse” în timp real pe Internet. Deca: „Putem vedea consecințe disciplinare serioase” Probele scrise la examenul de Bacalaureat au inceput luni, iar dupa ce in prima zi a saptamanii absolvenții de liceu au dat testarea la limba și literatura romana, marți a fost programata proba obligatorie a profilului: Matematica sau Istorie. Viteza cu care subiectele au ajuns pe Internet, luni, la scurt timp de la inceperea examenului, […] The post BAC. Subiecte „scurse” in timp real pe Internet. Deca: „Putem vedea consecințe disciplinare serioase” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

