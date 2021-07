BAC 2021. Patru note diferite pentru aceeași lucrare. Explicațiile ministrului Educației Lucrari de la examenul de Bacalaureat 2021 ce au fost corectate de patru ori au primit patru note diferite. Sorin Cimpeanu spune ca a facut un experiment și ca a cerut inca doua evaluari ale unor lucrari cu note contestate la Bacalaureat. A primit, in unele cazuri, note diferite de la fiecare comisie. Patru evaluari pe aceeași lucrare, patru note diferite, a afirmat ministrul Educației. „Am facut un exercițiu și, pe langa media inițiala, pe langa nota din contestație, am mai cerut o reevaluare in centrul de examen și apoi a patra la centrul național de examinare, sa fie facuta de cei care au creat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

