- Doi candidati au fost eliminati luni in Capitala de la prima proba scrisa a Bacalaureatului - cea la Limba si literatura romana - pentru tentativa de frauda. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului...

- Sefa Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi, prof. dr. Genoveva Farcas, a anuntat in urma cu putin timp care a fost prezenta pe judet la prima proba a examenului de Bacalaureat 2018 - sesiunea de vara. Anuntul a fost facut in cadrul sedintei de Colegiu Prefectural care are loc la aceasta ora…

- Absolventii de liceu de la profilul real care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman au…

- Luni, 25 iunie 2018, vor incepe probele scrise din cadrul examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, dupa cum urmeaza: -25 iunie, proba la Limba și Literatura Romana – Ea) -27 iunie, proba obligatorie a profilului – Ec) -28 iunie, proba ...

- Saptamana de foc pentru absolventii clasei a XII-a/ Probele scrise ale Bacalaureatului incep cu Limba si literatura romana in Social / on 22/06/2018 at 12:32 / Saptamana debuteaza cu emotii pentru peste 2.200 de absolventi ai clasei a XII-a din judet, care vor sustine, in perioada 25-28 iunie, probele…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca 136.871 de candidati din toate promotiile s-au inscris pentru sustinerea examenului de bacalaureat ale carui probe scrise incep, luni, si se vor sustine in 440 de centre din intreaga tara. Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul…

- Adriana Iliescu a aflat cu stupoare, marti, ca fiica ei nu a obținut o nota tocmai buna la matematica in cadrul examenului de Evaluare Nationala 2018. Eliza a fost notata cu 4,55 la matematica, mult mai puțin decat s-ar fi așteptat. Astfel, media de la Evaluare Nationala 2018 a fetei este de 6,52,…