Baby Queen a lansat piesa Nobody Really Cares

- Claire Rosinkranz a lansat single-ul „i’m too pretty for this”. Cantecul are o atmosfera prezenta la sfarșitul anilor 90, aducandu-ne in minte acele single-uri epice, speciale pentru adolescenți, de la Blink-182 și The Offspring. Ca intotdeauna, Claire are propria ei perspectiva asupra lucrurilor –…

- Reve a lansat piesa “Tongue”. Cu o atmospera funk electrizanta și schimburi sonore intre voce și instrumental, piesa o prezinta pe Reve definindu-și sound-ul și identitatea, in timp ce cariera ei este in plina dezvoltare. Prin povestirea ei evocatoare, melodia „Tongue” impartașește libertatea autodescoperirii…

- ILIRA a lansat piesa “Another Heart”. Cu un background internațional bogat, ILIRA, compozitoarea nascuta in Elveția din parinți din Kosovo și Albania, iși are reședința acum la Londra, de unde iși pune la cale cu succes viitoarele escapade muzicale, drept dovada fiind noul ei single, „Another Heart”.…

- Dați volumul la maxim și incepeți prima saptamana de vara cu aceasta piesa dinamica de la Oryane, Afro Bros, Omar Montes și Mc Fioti – „Shaka Bum”. Cei 4 artiști au facut echipa pentru a ne aduce vibrații latine, ridicand temperatura și incalzind ringul de dans cu ritmuri și batai de reggaeton, care…

- Unde s-a filmat in realitate sezonul 4 din Stranger Things Sezonul 3 din Stranger Things s-a lansat in 2019. Au urmat apoi aproape 3 ani de pauza din cauza pandemiei. Spre bucuria fanilor, sezonul 4 a fost lansat in urma cu cateva zile pe Netflix. Filmarile pentru sezonul 4 al serialului Stranger Things…

- Solista Anna Lesko a lansat o noua piesa care poarta numele de „Guleala”, alaturi de timișoreanul GIM, cel care a impresionat o intreaga țara anul trecut la Romanii au talent. Piesa inspirata din folclorul ucrainean a fost produsa de Costi Ionița, iar videoclipul a fost regizat de Alex Ceaușu. De altfel,…

- Leony a reușit de-a lungul timpului sa cucereasca publicul de peste tot din lume prin intermediul pieselor sale, iar succesul sau a atras atenția duoului de DJi și producatori Sigma, care a lansat, vineri, 29 aprilie, primul remix oficial al piesei „Remedy”. Cei doi artiști din Londra, Joe Lenzie și…

- Ioan Popovici, solistul formației FlareHead a lansat prima sa piesa sub nume propriu, single-ul Voyager avand parte și de un videoclip. „Prima mea piesa vorbește despre puterea de a schimba lucrurile, de a ne schimba propriul destin… de a avea aceasta curiozitate… de a-ți asuma acest risc. Pentru mine…