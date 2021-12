Azomureş începe oprirea producţiei, din cauza preţului ridicat la gaze naturale Azomures Targu-Mures, cel mai important producator de ingrasaminte utilizate de agricultura autohtona și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze naturale din Romania, a inceput, vineri, sa opreasca temporar productia, ca urmare a cresterii pretului gazelor naturale. Instalatiile se vor opri complet in urmatoarele zile, pana luni 20 decembrie. Pe data de 6 decembrie, compania anuntase deja ca intentioneaza sa intrerupa productia, instalatiile urmand sa se opreasca complet treptat in decembrie. ”Angajatii vor veni in continuare la serviciu si sunt pregatiti in orice moment sa reia productia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea celui mare producator de ingrasaminte pentru agricultura din Romania, Azomureș, a anunțat astazi, intr-un comunicat de presa, ca a inceput, temporar, oprirea instalatiilor de pe platforma, din cauza pretului ridicat la energie, potrivit Agerpres . Compania spune ca va relua producția „daca…

- Azomureș este primul mare producator de la noi afectat de scumpirile din energie. Pe piața deja se gasesc din ce in care mai puține ingrașaminte, la prețuri tot mai mari, relateaza Realitatea PLUS.Azomureș Targu Mureș a anunțat ca se confrunta „cu o situație excepționala din cauza prețului foarte mare…

- Azomureș este primul mare producator de la noi afectat de scumpirile din energie. Pe piața deja se gasesc din ce in care mai puține ingrașaminte, la prețuri tot mai mari, relateaza Realitatea PLUS.Azomureș Targu Mureș a anunțat ca se confrunta „cu o situație excepționala din cauza prețului foarte mare…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) cumpara o cantitate uriașa de gaze naturale. Este vorba de de aproape 350.000 MWh. Achiziția se va face prin intermediul Bursei Romane de Marfuri. Bugetul achiziției este de peste 107 milioane de lei fara TVA. Compania folosește gaze naturale in procesul de producție…

- Rusia este tot mai ingrijorata ca majorarea exploziva a pretului gazelor naturale ar putea sa afecteze cererea pe cea mai importanta piata a sa de export. “In cele din urma, o astfel de situatie va conduce la un consum mai mic si asta ii va afecta pe producatorii nostri, inclusiv Gazprom PJSC. (…)De…

- Cotatiile la gaze naturale au atins miercuri noi recorduri istorice pe piata de referinta din Europa, ceea ce duce cresterile cumulate inregistrate in ultimele doua zile la 60%, pe masura ce impactul majorarii costurilor la energie s-a rasfrant asupra pietelor de actiuni si obligatiuni, iar oficialii…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Prețurile de pe piețe pentru gazele tranzacționate acum cu livrare in sezonul rece au ajuns la noi maxime istorice, in Romania și in Europa. Ultimele tranzacții facute la Bursa Romana de Marfuri pentru gazul cu livrare in sezonul rece au depașit cu mult nivelul de 500 de lei/MWh,…

- OUG privind compensarea cresterii preturilor la energie, pe masa guvernului Foto: Arhiva. Ordonanta de urgenta privind compensarea cresterii preturilor la energie urmeaza sa fie astazi din nou în atentia guvernului. Actul normativ ar urma sa ajute aproape 13 milioane de români…