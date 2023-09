Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa cum bine stiti, avem un dialog permanent, eu cel putin am un dialog zilnic cu prim-ministrul Ucrainei si cu Comisia Europeana si ii multumesc ministrului Agriculturii din Romania care are in fiecare zi dialog cu omologul, ministrului Economiei care are dialog cu omologul din Ucraina, Comisiei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la finalul ședinței BPN al PSD, ca a ajuns la o ințelegere cu premierul ucrainean astfel incat Romania sa nu mai importe cereale ucrainene pana cand nu se ajunge la licențiere.„A fost un gentleman's agreement intre mie si premierul Ucrainei, pe care l-am…

- Romania se grabeste sa construiasca o noua linie de inalta tensiune pentru a transporta energie electrica de-a lungul tarii si pana in Ungaria, in conditiile in care mizeaza pe dublarea productiei de energie din surse regenerabile si sa devina un furnizor regional de electricitate, a declarat ministrul…

- Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a depus, joi, la sediul Primariei Municipiului Craiova, documentația necesara pentru eliberarea autorizației de construire a complexului sportiv multifuncțional care va fi edificat pe amplasamentul fostului Stadion „Tineretului”. Noua baza, cu o…

- ”Suntem unul dintre marii contribuabili din Romania la bugetul de stat si bugetele locale. Anul trecut, am platit 1,8 miliarde de lei (circa 371 milioane euro), cu 80% mai mult decat in 2021! Suntem, totodata, un partener important pentru circa 2.000 de furnizori, asadar sustinem direct si indirect…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) a lansat pe 8 august o petitie online intitulata “Stopam intentia politicienilor de desfiintare a serviciilor Salvamont prin ordonanta austeritatii aplicata discretionar!”. Intentia este aceea de a aduna un minim de 3.000 de semnaturi. Pana…

- „Unul dintre pilonii de baza al rezilientei unui stat este societatea pe care este construit, iar o societate educata duce, dincolo de partea de cresterea a competitivitatii acelui stat fata de celelalte state la un grad mai mare de dezvoltare, la o performanta mai mare a acelei natii, la un nivel de…

- Guvernul Romaniei intenționeaza sa lanseze o ampla campanie in randul populației, cu scopul de a incuraja cetațenii sa „cumpere romanește”. In același timp, vor fi implementate masuri concrete pentru sprijinirea procesatorilor de produse agro-alimentare, printr-o noua schema de ajutor in valoare de…